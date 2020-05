News Roma e Juventus, Benatia torna a parlare del suo passato

News Roma e Juventus – Benatia | E’ stato protagonista all’interno del salotto calcistico di Sky Sport, con il consueto appuntamento dell’emittente satellitare. E’ l’ex Juve e Roma, il marocchino Medhi Benatia, che ha parlato di tantissime tematiche legate alla sua esperienza italiana. Ha parlato su due fronti, ripercorrendo le esperienze di Roma e Juventus, ma parlando anche del suo arrivo in Italia grazie all’Udinese. A segnare il calciatore è stata però l’esperienza in Capitale, per stessa ammissione sua: “Roma? Sarei tornato a piedi lì. Amicizie e affetti, che mi sono portato anche alla Juve con Pjanic. E’ un fratello per me. Garcia tra i migliori, assieme a Guidolin“. Il difensore dunque, “dimentica” Allegri.

Ultime Juventus, Benatia: “Tradito dalla Juventus. Ho dato tutto”

Le parole di Medhi Benatia sono positive per quel che riguarda le sue esperienze a Juventus e Roma, ma la delusione per com’è finita in Italia, è evidente nelle dichiarazioni del marocchino. Dopo aver raccontato di non aver dormito dopo il gol di Koulibaly nella sfida contro il Napoli che avrebbe potuto compromettere la corsa al titolo, ha parlato anche di come è finito ai margini del club bianconero e dalle gerarchie di Allegri.

“Una delusione forte che ho vissuto riguarda la sfida di Madrid, dove fummo eliminati per un calcio di rigore dubbioso sul finale. Un brutto ricordo, ma vedemmo la Roma con il Barcellona e capimmo che potevamo farcela anche noi. A Madrid facemmo la partita perfetta, peccato. Mi resi conto del pericolo che c’era su Vazquez e provai ad anticiparlo. Non lo toccai, cadde a terra e da lì sapete com’è andata. Non voglio fare polemica, ma tante volte a Madrid è successo in Champions League. E’ stato un momento complicato”.

Poi, la delusione della cessione: “Mi sono sentito tradito. Avevano indisponibili in difesa ed io, anche da infortunato, ho dato tutto alla Juventus, giocando ogni tre giorni nonostante le mie condizioni. Non mi nascondevo mai, ho sempre dato il massimo”.