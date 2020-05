Serie A Milan Ibrahimovic | Al momento si sta allenando con l’Hammarby in Svezia e non tornerà a Milano prima di certezze. Zlatan Ibrahimovic non si unirà al gruppo Milan che ha iniziato lo screening clinico per poi riprendere gli allenamenti in tutta sicurezza. L’attaccante svedese, però, resterà in patria e continuerà ad allenarsi come sta facendo per farsi trovare pronto per un’eventuale ripresa.

Notizie Milan, Ibrahimovic non torna senza notizie sulla Serie A

Zlatan Ibrahimovic ha un accordo verbale con il Milan da questo punto di vista: nessun ordine di far rientro a Milano perché non ci sono notizie in merito alla ripresa. Lo svedese sa che quando farà ritorno in Italia dovrà osservare 14 giorni di quarantena previsti dalla legge e con il Milan organizzerà in modo molto oculato il rientro. I rossoneri, dunque, aspettano novità dal Governo e dai vertici del calcio italiano per riabbracciare il suo centravanti.

Ibrahimovic, gol e divertimento all’Hammabrby

Intanto all’Hammarby, Zlatan Ibrahimovic, si allena e si diverte, continuando a segnare nelle gare amichevole che il club (di cui è proprietario per il 25%) organizza. Vuole tornare in Italia quando si conosceranno notizie circa la ripresa della Serie A ma vuole farlo già al massimo della forma perché il Milan ha bisogno delle sue reti per centrare un posto in Europa.