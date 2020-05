Mercato Milan, Bennacer nel mirino del PSG: pronta l’offerta di Leonardo

Mercato Milan: Leonardo piomba su Bennacer

Mercato Milan Bennacer | Il mercato di Serie A si infiamma sempre di più, e seppur da casa i vari dirigenti stanno iniziando a lavorare sodo per affrontare al meglio la sessione estiva. Il Milan in particolare si sta muovendo parecchio, ed in particolare la squadra rossonera vorrebbe attuare una vera e propria rivoluzione per la prossima annata. Occhio non solo ai prossimi investimenti, ma anche alle possibili uscite. Nella rosa rossonera ci sono diversi gioielli da blindare, e uno di questi è Bennacer, centrocampista ex Empoli che ha avuto un impatto devastante nelle gerarchie e nel gioco del Diavolo.

L’algerino è a tutti gli effetti un elemento imprescindile, e le sue prestazioni hanno colpito tantissime squadre e dirigenti. Uno di questi è Leonardo, ds del PSG che pare sia pronto ad un assalto importante. Se negli scorsi giorni si parlava solo di un interessamento, adesso la trattativa potrebbe diventare realtà: stando a quanto riportato da Le10Sport, il brasiliano sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro per Bennacer. Una cifra importante, che farà vacillare senz’altro il Milan.

PSG-Bennacer: muro Milan

Il Milan deve assolutamente blindare Bennacer, e di fronte all’offerta di 30 milioni arriverà quasi sicuramente il “no” secco. Questo il prezzo fissato, ecco quanto riportato dalla nostra redazione.