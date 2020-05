Mercato Inter, agente Tonali: “Gli consiglio di restare in Italia”

L’agente di Sandro Tonali è Beppe Bozzo e quest’oggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sulle parole di Totti, che ha praticamente affermato di voler rubargli il lavoro…

Calcio mercat Inter, dove va Tonali?

Secondo il suo agente, farebbe bene a restare in Italia. Le offerte dell’estero certamente non mancano ed il rischio che il giovane centrocampista costituisca un altro caso Verratti c’è. Ma Beppe Bozzo non ha dubbi: “Non ho discusso con il presidente Cellino, ma ho sapito con piacere che vuole che sia Sandro a prendere questa decisione. Senza dubbio per lui ci sono prospettive interessanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa facoltà. È meglio che Sandro resti in Italia. Può imporsi subito in un top club e per la A sarebbe un peccato perderlo“. Parole che chiaramente fanno la felicità di Inter e Juventus, entrambe interessate al piccolo campione.





Bozzo contro Totti

Sulle parole di Totti invece, che candidamente ha affermato di voler lavorare come agente e di desiderare che Tonali entri a far parte della sua scuderia, ha aggiunto: “Io e Sandro ci abbiamo scherzato su. Abbiamo impostato il nostro rapporto sulla fiducia reciproca. Non esistono neanche penali nel nostro contratto, conta il rispetto. A Totti però vorrei dire che per fare l’agente serve lavorare ed impegnarsi, come ha sempre fatto nella sua carriera. Gli auguro che anche questa nuova possa essere luminosa“.