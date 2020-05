FIGC, il comunicato: “Lavoriamo per riformare i campionati”

FIGC, il comunicato ufficiale. A seguito della notizia odierna del rinvio del Consiglio Federale, la FIGC ha pubblicato un comunicato ufficiale per chiarire il motivo del rinvio:





«Con riferimento all’ipotesi di riforma dei campionati, in particolare sulla Serie C, circolata nelle ultime ore su alcuni organi di informazione e sui social media, la FIGC vuole fare una precisazione. Il presidente Gabriele Gravina con tutte le componenti federali ha discusso di diversi scenari fin da gennaio.

Tuttavia i lavori si erano interrotti a causa dell’emergenza da Covid-19. Non appena possibile, è volontà della Federazione riprendere la discussione sulla riforma delle norme statutarie».

FIGC, ecco il piano per tornare in campo

Nel comunicato anche il piano per il possibile ritorno in campo dopo l’emergenza e le discussioni che la FIGC sta portando avanti: