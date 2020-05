Coronavirus, test: “Contagiata a dicembre, l’ho scoperto ora”. La testimonianza shock

Coronavirus, la storia si Silvia Barbagallo: “Io malata di Covid, ma nessuno lo sapeva”

Coronavirus – Test sierologici | E’ stato lanciato l’allarme da Silvia Barbagallo, donna molto attiva nell’ambito culturale. Il suo contagio risale al lontano 24 dicembre quando, in tempi non sospetti, subì un pesante malore che rappresentava il preludio a ciò di cui vi stiamo raccontando. Tornava da un viaggio in Africa e quella che all’apparenza sembrava un forte attacco febbrile, si è rivelato un caso di Covid a distanza di anni. Ecco, attraverso i test sierologici, si è evidenziato a distanza di tre mesi, il caso di contagio: “Il virus era tra di noi e neanche lo sapevamo” annuncia la donna, attraverso il suo profilo di Facebook.

Coronvirus, la testimonianza shock: “I test sierologici hanno evidenziato che tre mesi fa sono stata contagiata dal virus”

Sono le parole che riportano anche i colleghi de La Repubblica, della donna Silvia Barbagallo. Sarà a lavoro nei mesi di gennaio e febbraio a Milano, come se niente fosse mai accaduto, ma nella settimana scorsa è arrivato il test per la donna: “Io sono stata contagiata a dicembre, ma soltanto pochi giorni fa ho scoperto aver avuto il Covid, dopo aver fatto il test sierologico. L’ho avuto, ma non sono entrata, non entro, in nessuna statistica e di casi come il mio chissà quanti ce ne sono”.