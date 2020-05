Coronavirus, Sala: “Contagi in Lombardia inferiori alla media italiana”

Tweet on Twitter

Coronavirus, Sala rivela: “In Lombardia i contagi hanno una media inferiore a quella italiana”

Coronavirus – Sala | L’Italia ha cominciato da soli due giorni la fase due, periodo di ripresa così chiamato per quel che concerne l’emergenza Coronavirus. E’ un momento caotico, con i contagi che continuano ad esserci, nonostante le cifre vadano ad abbassarsi. A parlare di tutto questo è il vice-presidente della regione Lombardia, Fabrizio Sala. Lo ha fatto ai microfoni di Sky TG 24, annunciando aggiornamenti importanti per quel che riguarda la situazione all’interno della regione. La penisola italiana tornerà piano piano alla normalità, con i primi spostamenti legati a lavoro che si sono visti nell’intera Nazione. Anche il calcio va verso la ripresa, con le prime squadre – tra cui la Juventus – che tornano oggi a lavoro, in maniera individuale, sui campi di allenamento.





Coronavirus in Italia: le parole del vice-presidente della Lombardia, Fabrizio Sala

Parole forti del vice-presidente della regione Lombardia, Fabrizio Sala. L’uomo qualche istante fa ha annunciato un dato importante legato proprio alla regione del nord Italia: “L’indice dei contagi al Coronavirus, in Lombardia, è inferiore alla media italiana“. Parole di speranza, che la riaccendono appunto per la regione più colpita dell’intera Italia. L’uomo parla di numeri: “Ci arrivano i dati, che leggiamo con l’aiuto di alcuni ricercatori e il calcolo ci rivela che, al momento, in Italia la media è di 0,80, mentre quello della lombardia tocca lo 0,75”.