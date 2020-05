Coronavirus – Juventus, Higuain e Cristiano Ronaldo tornano in Italia

Coronavirus Juventus Higuain Cristiano Ronaldo Sconcerti | La ripresa Serie A potrebbe essere dietro l’angolo. Spadafora, Ministro dello Sport, ora è a lavoro per trovare il giusto compromesso e far riprendere e concludere la stagione in corso del campionato italiano. Intanto, la Juventus ha richiamato tutti i calciatori che in queste settimane avevano lasciato l’Italia. Nelle ultime ore, infatti, è tornato anche Cristiano Ronaldo con la propria famiglia. Ora dovrà affrontare i 14 giorni di quarantena, come lui anche Higuain e gli altri stranieri che sono rientrati. Intanto, il noto giornalista Mario Sconcerti si scaglia contro i calciatori della Juve e chiede la denuncia per aver lasciato il paese nei mesi scorsi durante il lockdown.





Coronavirus – Sconcerti: “Higuain e Cristiano Ronaldo vanno denunciati subito”

La Serie A è in attesa del Governo italiano per la ripresa del campionato. Intanto, Mario Sconcerti, noto giornalista, non ci sta e si scaglia contro tutti gli stranieri che in questi due mesi hanno lasciato l’Italia per tornare in patria. Tra questi anche i calciatori della Juventus, come Cristiano Ronaldo e Higuain. Sconcerti non ammette che in pieno periodo di quarantena i calciatori abbiano lasciato il paese e ora chiede la denuncia per tutti, come nel caso dei due bianconeri che furono tra i primi ad andare via.