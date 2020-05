Coronavirus Italia, Conte sulla fase 2

Coronavirus Italia Fase 2 Conte | Nella giornata di ieri l’Italia è entrata ufficialmente nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Tutto ora è nelle mani degli italiani, come ha annunciato lo stesso Premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato che tutto dipenderà dalla popolazione e dal senso di responsabilità. Ora servirà la massima collaborazione per poter uscire definitivamente dall’emergenza Covid 19 per tornare il prima possibile alla vita normale com’era un tempo. Diverse differenze tra Fase 1 e Fase 2, Conte ha dato l’ok per riaprire molte attività, ma non tutte. Tante altre dovranno aspettare ancora un po’, chi il 18 maggio e chi il 1 giugno, ma qualcosa potrebbe cambiare. In particolare, per gli esercizi che erano stati annunciati alla riapertura del 1 giugno, come bar, ristoranti, centri estetici e barbieri.





Coronavirus, Fase 2: Conte anticipa la riapertura di attività

Infatti, bar, ristoranti, Barbieri e centri estetici non potranno riaprire al pubblico prima del 1 giugno, ma potrebbe cambiare qualcosa in alcune Regioni d’Italia. Ci saranno aggiornamenti importanti come annunciato da Giuseppe Conte ad Affaritaliani.it entro il 17 maggio, con un possibile nuovo DPCM. Le Regioni daranno aggiornamenti giorno dopo giorno al Premier italiano, che farà una valutazione dettagliata e potrà dare l’ok alla riapertura anticipata di diverse attività. Si pensa, infatti, che entro il 18 maggio in alcune Regioni del Sud meno colpite rispetto al Nord già ci potrà essere l’apertura anticipata delle attività che avevano come data per la riapertura il 1 giugno.