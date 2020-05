Coronavirus, De Luca: “Situazione sotto controllo in Campania, altri controlli”

Coronavirus: le parole di De Luca

Coronavirus De Luca | L’emergenza Coronavirus continua a creare una sorta di morsa sulla nostra nazione, ma la situazione in questi ultimi giorni è apparsa parecchio migliorata dopo lo scenario davvero drammatico a cui eravamo abituati. Nelle varie regioni sono stati registrati meno contagi, e soprattutto in Campania sembra essere tutto sotto controllo. Ad intervenire sulla questione è stato proprio il governatore De Luca. Ecco le sue parole riportate da cm.com:

“I rientri dal Nord ci preoccupavano, ma la situazione è sotto controllo. Sono state controllate circa 2mila persone, tamponi negativi anche per i casi più preoccupanti. Faremo altri tamponi a chi è già rientrato. Controlli? Stiamo controllando le stazioni ferroviarie di Aversa, Caserta, Villa Literno, Napoli, Salerno e Benevento. Stesso discorso per le caselle autostradali di Napoli Nord, Caserta Nord-Sud, Santa Maria Capua Vetere, Capua e Caianello, Avellino Est-Ovest, Baiano, Benevento, Mercato San Severino, Grottaminarda, Lacedonia e Vallata. Da lunedì saranno inoltre consentiti gli spostamenti per le isole, quindi ci saranno altri controlli anche per quello”

Coronavirus: Campania tranquilla, novità in Lombardia

La Campania può dirsi abbastanza tranquilla per quanto riguarda la situazione contagi, e intanto ci sono grosse novità anche per quanto riguarda la Lombardia. Sulla situazione è intervenuto Sala, sindaco di Milano. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.