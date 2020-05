Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi martedì 5 maggio

Tweet on Twitter

Coronavirus, il bollettino di martedì 5 maggio: tutti i numeri dell’emergenza

Coronavirus – Bollettino Protezione Civile | E’ arrivato anche quest’oggi il bollettino della Protezione Civile, in merito ai numeri dell’emergenza legata al Cornavirus. Non c’è la conferenza stampa del capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, ma al solito orario arrivano i dati su tutta la nostra Italia. La Penisola, nel corso degli ultimi giorni, è tornata a “respirare” dopo due mesi di caos totale, all’interno del quale si è vissuta la drammaticità dei momenti legati alla pandemia. Di seguito, tutti i numeri annunciati per il nostro Paese.

Coronavirus, i numeri nella Fase Due: i dati annunciati dalla Protezione Civile

(in aggiornamento)