L'Italia è in lotta e in piena emergenza Coronavirus. Tanta pressione sul Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Ora il Premier italiano potrebbe essere 'fatto fuori' dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che per primo vuole un Governo di "coesione nazionale". A confermare l'indiscrezione lanciata da Dagospia è il Messaggero nell'edizione odierna. L'Italia ha bisogno di un sostegno, ma al momento non sembrano essere soddisfacenti le misure prese da Conte nemmeno per Mattarella.





I due mesi trascorsi per l’Italia in lotta con il Coronavirus potrebbero non convincere Mattarella della gestione Conte. Il Presidente della Repubblica Italiana teme un collasso economico e sociale. Forte battuta d’arresto dell’Italia che ora potrebbe andare incontro ad un inevitabile accelerata verso un cambiamento. Se ora anche Mattarella inizierà a spingere verso il cambiamento, allora sarà quasi certo che sia il Premier Giuseppe Conte a pagarne le spese. Resta l’incognita e Dagospia e Messaggero sono sicuri, da parte del Quirinale ci sarà la spinta verso la coesione nazionale. Ma come conciliare nuovamente Conte e Salvini? Ad oggi sembra impossibile. La pista percorribile al momento è quindi quella di un nuovo Governo con netta maggioranza e senza passare per le urne.