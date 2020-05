Calciomercato Roma, addio Pellegrini? Il PSG fa sul serio

Calciomercato Roma, Pellegrini nel mirino del Paris Saint-Germain: insidia Juve

Calciomercato Roma – Pellegrini | E’ sicuramente tra i calciatori più rappresentativi alla Roma, motivo per cui la società giallorossa vorrebbe costruire l’organico del domani proprio attorno al suo talento. Non solo Nicolò Zaniolo, il futuro della società capitolina è nelle mani di Lorenzo Pellegrini, talento pronto ad esplodere definitivamente e su cui Fonseca fa affidamento. Occhio però, perché le offerte per il centrocampista non mancheranno. In Italia è seguitissimo dalla Juventus, che fa pressing costante in Capitale per capire come venirne fuori dalla complessa trattativa che porta ai due gioielli giallorossi, considerando anche Zaniolo. Ma ecco, oltre a dover far fronte alle alte richieste economiche del club di Pallotta, il CFO dei bianconeri Fabio Paratici, dovrà darsi battaglia sul mercato: sul calciatore ci è finito il Paris Saint-Germain.

Ultime Roma, Juventus beffata da Leonardo? Pellegrini nel mirino del PSG

E’ un obiettivo di Leonardo, che lo mette tra i primi nomi della lista per il suo PSG. La società transalpina, come rivelano i colleghi di Le10Sport, metterà sul piatto i 30 milioni della clausola rescissoria dello stesso calciatore, valida tra il primo e il 31 luglio del 2020. Una cifra che andrà a versare nelle casse giallorosse, con la palla che passerà poi al calciatore, che dovrà decidere per il proprio futuro. La chance di mercato, a tali cifre, non se la farà sfuggire la società francese. La Juventus, intanto, resta defilata.