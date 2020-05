Calciomercato Roma, riecco Kean: il piano per riportarlo in Italia

Calciomercato Roma, Kean torna in Serie A? Raiola a lavoro per piazzarlo ai giallorossi

Calciomercato Roma – Kean | E’ tra le idee del centravanti italiano, quella di ritornare in Italia. Sarebbe a lavoro l’attaccante dell’Everton ed ex Juventus, Moise Kean, proprio con il suo agente, Mino Raiola. Non può essere sponsorizzato bene dallo stesso procuratore, perché in Premier League non ha fatto faville ed è finito al centro delle polemiche per alcune sue uscite non bellissime, che l’hanno messo al centro delle polemiche in terra britannica. Però ecco, la giovane età e le incredibili doti tecniche, sono comunque dalla sua parte. Ed è per questo che potrebbe ritornare in Serie A, ritrovando nei colori giallorossi della Roma la titolarità che chiedeva in maglia bianconera, ma troppo chiuso dagli incredibili talenti nell’organico dell’ex tecnico, Massimiliano Allegri.





Ultime Roma, riecco Kean: Raiola studia una strategia ad hoc per portarlo in Capitale

Raiola ha una strategia ben precisa per riportare Moise Kean in Italia e riguarderebbe il cartellino di Justin Kluivert. Il talentino olandese è nelle mani dello stesso Mino Raiola che potrebbe trovargli una nuova squadra, per far spazio al suo assistito italiano. Toccherà capire come lo stesso potente agente muoverà le proprie pedine, la certezza è che la Roma è effettivamente interessata a Moise Kean e potrebbe affidargli un ruolo da assoluto protagonista, alternandolo col capitano Edin Dzeko dalla prossima stagione in poi. Lo rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport.