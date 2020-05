Calciomercato Napoli, Ounas ritorna: non sarà riscattato dal Nizza (UFFICIALE)

Calciomercato Napoli, ritorno in azzurro per Ounas: il Nizza non lo riscatterà

Calciomercato Napoli – Ounas | E’ arrivato un annuncio a sorpresa da parte del club francese del Nizza: Adam Ounas farà rientro al Napoli, non sarà riscattato dai rossoneri. Il club partenopeo diede il proprio saluto al talento algerino al margine della Coppa d’Africa vinta con la sua Algeria, cedendo al club francese e in Ligue 1 il proprio calciatore. Operazione da prestito con diritto di riscatto. Quest’ultimo però non verrà esercitato dai rossoneri, che sin da oggi hanno deciso di rendere pubblica la notizia. Quello che segue, è il comunicato ufficiale apparso sul sito del club, in merito proprio alla situazione di Adam Ounas.





Ultime Napoli, riecco Ounas: tornerà all’ombra del Vesuvio, arriva il comunicato ufficiale del Nizza

“Il Nizza comunica di non esercitare l’opzione di riscatto per l’acquisto di Adam Ounas, attualmente in prestito alla nostra squadra. Auguriamo il meglio per il proseguo della sua carriera, buona fortuna per il futuro Adam!” E’ quanto si legge sulla nota apparsa sul sito ufficiale del Nizza, con Adam Ounas che dunque farà ritorno in Italia e al Napoli. E adesso sulla panchina troverà un altro allenatore, Gennaro Gattuso. Chissà se il giovane talento algerino potrà giocarsi le sue chance, convincendo il tecnico calabrese.