Ultime Napoli, Mertens in uscita: c’è Joao Pedro per l’attacco

Calciomercato Napoli Joao Pedro Cagliari Mertens | Il futuro dell’attacco del Napoli passa tutto per i rinnovi di Dries Mertens e Arkadiusz Milik. Il club azzurro non rinnoverà il contratto di entrambi, ma soltanto di uno di loro con molta probabilità. C’è anche la possibilità, invece, che sia il belga che il polacco decidano di cambiare aria. Mertens è in scadenza il prossimo giugno e si può liberare a zero, Milik è in scadenza 2021 e può partire per un cifra molto più bassa rispetto il suo valore. Tanti i club pronti ad approfittare dei problemi in casa Napoli. Intanto, gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati. Oltre all’acquisto di Petagna e Politano, il Napoli studia tanti calciatori offensivi da poter acquistare. Su tutti spunta anche il nome di Joao Pedro. L’attaccante brasiliano del Cagliari viene da una stagione ad altissimi livelli con 17 gol segnati. Il suo contratto è in scadenza nel 2023.





Calcio mercato Napoli: Joao Pedro se parte Mertens

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche il club di Aurelio De Laurentiis si mette in fila per Joao Pedro del Cagliari. Il Napoli non si farà trovare impreparato in caso di addio di Mertens e già è a lavoro per trovare il sostituto. C’è anche Joao Pedro nella lista del Napoli. Il calciatore è quello con maggiori possibilità di partire in caso di ridimensionamento in casa Cagliari. La crisi economica nel mondo del calcio, infatti, può cambiare i piani di mercato di molti club.