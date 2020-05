Calciomercato Napoli, l’annuncio del rinnovo di Insigne: resta fino al 2024

Ultime Napoli: Insigne rinnova con gli azzurri

Calcio Mercato Napoli Insigne rinnovo | LLorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, è pronto a firmare a vita con la squadra del suo cuore. Il calciatore napoletano si è separato ufficialmente nelle scorse settimane dal noto agente Mino Raiola, segno della voglia matta che il calciatore ha di rimanere in azzurro. L’attuale contratto di Insigne è in scadenza nel 2022, ma nonostante le voci di grandi club sulle sue traccie lui ha voglia di restare e chiudere la carriera al San Paolo. Ad annunciare il rinnovo è La Gazzetta dello Sport, che parla del prolungamento fino al 2024 (quando il calciatore avrà compiuto 33 anni). Leader in campo ma anche fuori. Il capitano sta svolgendo sempre di più un ruolo chiave nella mediazione tra società e calciatori in questi ultimi mesi.





Tra Insigne e il Napoli sembra ormai cosa fatta. Il capitano andrà a firmare il suo rinnovo di contratto fino al 2024. Ricucito lo strappo del rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis. Le due parti sono in continuo contatto, in particolare per risolvere la questione multe. Il capitano fa da portavoce dei calciatori e sta ricoprendo un vero e proprio ruolo da leader. Intanto, per il rinnovo ormai ci siamo, il calciatore firmerà fino al 2024 e resterà a vita in azzurro.