Calciomercato Milan: Rangnick studia 5 colpi

Calciomercato Milan: Rangnick studia il ribaltone Calciomercato Milan: Rangnick già al lavoro per acquistare 5 campioni. Come riportato da Sportmediaset, Ralf Rangnick sta già lavorando al nuovo Milan. In attesa di poter mettere nero su bianco l’accordo con Singer, il futuro allenatore-manager rossonero ha già chiara la rosa che potrebbe giocare nella stagione 2020/21. La sua idea è quella di puntare su giocatori capaci di coniugare fantasia e concretezza a centrocampo.

Per questo il primo obiettivo è Szoboszlai del Salisburgo, ma occhio anche all’esperienza di Goetze del Borussia Dortmund.

Per la difesa il nome caldo è sempre quello di Upamecano del Lipsia. Il centrale costa caro ma il Milan vuole costruire una difesa solida.

Ultime Milan: giovani e di talento

Il centrocampo è sicuramente uno dei reparti da potenziare e oltre all’arrivo dell’ungherese, un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle del laziale Milinkovic-Savic.

Per questo motivo il manager vorrebbe anche Mandragora a Milanello. In avanti, oltre alla suggestione Goetze, l’autore del gol che ha dato alla Germania la Coppa del mondo del 2014, non è un mistero l’interesse per Jovic del Real Madrid.

Al Milan, inoltre, piace ancora Dani Olmo, trequartista del Lipsia che in Germania non si è trovato benissimo.

Resta però sempre da valutare il futuro rossonero di Ibrahimovic, sia per quanto riguarda la voglia dello svedese di restare al Milan, sia per la volontà del manager di cambiare qualcosa in attacco.