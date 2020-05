Calciomercato Milan, Rangnick più vicino: ci sono due indizi sul suo arrivo

Calciomercato Milan: Rangnick, il sostituto di Pioli

Calcio Mercato Milan Rangnick | La stagione del Milan è stata fin qui piuttosto altalenante, e i risultati conseguiti finora da Pioli non hanno soddisfatto in pieno la dirigenza, o quanto meno Gazidis, che già diverso tempo sta pensando ad un sostituto. Al di là degli screzi avuti prima con Boban e poi con Maldini, l’ad rossonero con molte probabilità deciderà di cambiare guida tecnica della squadra, magari inseguendo il suo pallino, ovvero Rangnick. Il responsabile dell’area Red Bull è certamente un obiettivo complicato da raggiungere, ma nelle ultime ore pare che il suo nome sia tornato di moda nell’orbita rossonera.

In più ci sono due indizi che fanno pensare sempre di più ad un suo arrivo: il primo è il fatto che lui stia studiando l’italiano, il secondo riguarda il suo stato whatsapp, proprio nella nostra lingua. Insomma due fattori che sembrano sciocchezze, ma che in realtà rappresentano un grande input per il fatidico arrivo in Italia. A riportarlo è Sport Mediaset.

Milan: pieni poteri a Rangnick

Rangnick è senza dubbio una personalità importante, un responsabile che in questi anni ha apportato tantissimi cambiamenti che hanno cambiato per sempre la sua gestione. Dovesse arrivare in Italia avrà pieni poteri, anche sul mercato. Pronto già il primo colpo.