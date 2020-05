Calciomercato Milan: Rafinha proposto, Musacchio verso la Liga

Ultime Milan, Rafinha potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l’ex interista Rafinha lascerà il Celta Vigo a fine stagione. Il calciatore dopo il prestito dello scorso anno dovrebbe tornare a Barcellona e sarà compito del club catalano trovare una nuova destinazione per il calciatore.



Il centrocampista brasiliano, infatti, non rientra nei piani del club blaugrana e in estate cercherà ancora squadra.

Anche per questo motivo, il suo agente, in questo senso, lo sta proponendo in Italia. In Serie A anche il Milan è tra i club interessati. Rafinha a Milano si è trovato benissimo quando ha vestito la maglia dell’Inter e gradirebbe tornare a giocare in Serie A.

Ultime Milan, Musacchio torna in Liga?

Chi invece potrebbe fare il percorso inverso è Musacchio. Secondo quanto riferito da Super Deporte, quotidiano molto vicino al Valencia, il club iberico starebbe provando a prendere il centrale argentino.

Il club spagnolo, come dimostrato anche in Champions League, avrebbe bisogno proprio nel reparto difensivo di un paio di acquisti. Tra i nomi sulla lista dei valenciani ci sarebbe Mateo Musacchio, difensore rossonero il cui contratto scade nel 30 giugno 2021. Musacchio conosce benissimo la Liga avendo già giocato nel Villareal prima della sua esperienza in Italia.