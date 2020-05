Calciomercato Juventus, nodo ingaggio per Pogba: le alternative

Il cuore dice una cosa, ma il cervello forse non è ancora pronto per seguirlo: come nel più classico dei dilemmi d’amore, Pogba e la Juventus si osservano, si pensano, ma non è detto che finiranno per stare insieme.

Calcio mercato Juve, i problemi per arrivare a Pogba

E sempre come accade nelle storie d’amore, spesso si dicono frasi che suonano come macigni. Le parole del centrocampista francese di ieri mattina sono arrivate dritte alle orecchie di Paratici. Che studia la situazione.

IN AGGIORNAMENTO