Calciomercato Juventus, nodo ingaggio per Pogba: si prova lo scambio

Il cuore dice una cosa, ma il cervello forse non è ancora pronto per seguirlo: come nel più classico dei dilemmi d’amore, Pogba e la Juventus si osservano, si pensano, ma non è detto che finiranno per stare insieme.

Calcio mercato Juve, i problemi per arrivare a Pogba

E sempre come accade nelle storie d’amore, spesso si dicono frasi che suonano come macigni. Le parole del centrocampista francese di ieri mattina sono arrivate dritte alle orecchie di Paratici. Che studia la situazione. In questo momento sarà importante capire quale sarà la volontà del calciatore. Serve una sua scelta decisa. Qualora dovesse optare per la Juventus, tagliarsi l’ingaggio sarebbe obbligatorio: quello attuale, da 13 milioni annui che coi bonus sale fino a 20 milioni di euro, non è sostenbile.





Il piano della Juventus

Neanche se la Juve risparmiasse qualcosa sugli altri grandi stipendi a centrocampo: al Manchester United piacciono Ramsey e Rabiot, come riferisce Tuttosport. Il primo guadagna 8 milioni all’anno, il secondo 7 milioni: salutarli sulla via della Premier consentirebbe di risparmiare un bel gruzzolo, ma non abbastanza per pagare il Polpo Paul così come succede oggi. Altre pedine di scambio, sempre in via teorica, potrebbero essere Douglas Costa e Miralem Pjanic, entrambi graditi ai Red Devils. Quel che è certo, è che la Vecchia Signora non sarà sola: sul Pogba ci sono Inter, Real Madrid e PSG, con queste ultime 2 in particolare disposte ad accontentarlo in tutto e per tutto.