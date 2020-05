Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus Higuain River Plate | Il prossimo calciomercato potrebbe essere fatto soprattutto di prestiti e di scambi alla pari. I club non avranno la liquidità economica a causa dello stop dovuto al Coronavirus e cercheranno gli affari migliori. Per la Juventus uno degli uomini-scambio è Gonzalo Higuain.

Calciomercato Juventus, Higuain sempre più vicino all’addio

Il futuro dell’attaccante argentino non è ancora chiaro e nonostante le parole di Fabio Paratici (“speriamo resti con noi”) si prospetta un addio alla Juventus nella prossima estate. Si parla spesso di un possibile ritorno in patria, e più precisamente al River Plate, club nel quale Gonzalo ha mosso i primi passi da professionista. La sua volontà, tra l’altro, potrebbe essere quella di riavvicinarsi a casa e alla sua famiglia, così che l’affare con il Millionarios potrebbe essere più semplice del previsto. Ma chi arriverà al posto del Pipita?

News Juve, Higuain-River: si prospetta uno scambio

La soluzione arriva proprio dall’Argentina: Julian Alvarez, 20enne attaccante del River Plate potrebbe compiere il viaggio inverso e accasarsi alla Juventus. Sarebbe un’operazione, secondo tycsports.com in stile Tevez-Boca Juniors. All’epoca nello scambio fu inserito Rodrigo Bentancur che oggi è un punto fisso nel centrocampo di Maurizio Sarri. Alvarez è seguito da tempo dai bianconeri e in futuro potrebbe essere il punto di riferimento per la squadra.