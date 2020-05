Calciomercato Juventus, l’agente di Bernardeschi annuncia il suo futuro

Federico Bernardeschi è al centro di molti rumour di mercato: oggi il suo agente è uscito allo scoperto annunciandone il futuro.

Calcio mercato Juve

Partiamo dai fatti. Classe ’94, ha ancora 2 anni di contratto con la Juventus. In genere è questo il momento di parlare di mercato. Rinnovo o cessione, in genere le strade sono due. A proposito di questa ipotesi, le pretendenti non mancano. In Italia c’è praticamente tutta la Serie A che stravede per lui: si è parlato di operazioni e scambi con Napoli, Roma e Milan. Anche all’estero le pretendenti non mancano, con l’Atletico Madrid che ha già mosso qualche passo.