Calciomercato Juventus, l’agente di Bernardeschi annuncia il suo futuro

Federico Bernardeschi è al centro di molti rumour di mercato: oggi il suo agente è uscito allo scoperto annunciandone il futuro.

Calcio mercato Juve, quale futuro per Bernardeschi?

Partiamo dai fatti. Classe ’94, Berna ha ancora 2 anni di contratto con la Juventus. In genere è questo il momento di parlare di calciomercato. Rinnovo o cessione, in genere le strade sono due. A proposito di questa ipotesi, le pretendenti non mancano. In Italia c’è praticamente tutta la Serie A che stravede per lui: si è parlato di operazioni e scambi con Napoli, Roma e Milan. Anche all’estero le pretendenti non mancano, con l’Atletico Madrid che ha già mosso qualche passo.

Quest’anno non ha avuto un grandissimo impatto: anzi, per molti si è parlato di involuzione nel gioco di Sarri, che lo avrebbe imbrigliato nei suoi schemi ed impedito di sviluppare le sue migliori caratteristiche quali lo strappo e l’esplosività. Anche in virtù di ciò, dalle parti della Continassa si è cominciato a riflettere sulle sue opportunità di permanenza in bianconero.





Le parole di Beppe Bozzo, agente di Bernardeschi

Tuttavia questa mattina ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il suo manager ha fatto chiarezza sull’argomento, soffermandosi anche su quello che è il suo ruolo naturale: “Federico è contento alla Juve. Si parla di lui altrove? No, vuol restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone. Milan? No, non si muove“.