Calciomercato Inter, nuova formula per il riscatto di Perisic

Il ritorno in Germania ha fatto bene a Ivan Perisic, giocatore dell’Inter in prestito al Bayern Monaco. L’attaccante croato, infatti, ha disputato 22 partite in cui ha realizzato 5 reti e firmato 9 assist. Il bottino positivo ha convinto i dirigenti bavaresi che hanno dichiarato di voler riscattare il classe ’89. La posizione dei biancorossi rimane invariata e l’emergenza provocata dal coronavirus condizionerà il prossimo mercato. Ecco, perchè, i due club stanno discutendo la formula giusta che possa far felici tutti.

Mercato, la proposta dell’Inter

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la cifra del riscatto di Perisic, si aggira sui 20 milioni di euro. Il contratto del croato scade nel 2022, ma i nerazzurri non vogliono pagare il suo pesante ingaggio pari a 4,6 milioni di euro e valutano la formula giusta. Per questo motivo si parla del possibile rinnovo di un anno del prestito per incassare l’intera cifra della trattativa.





La volontà di Perisic

L’esterno croato non rientra nella nuova visione del club di Zhang che punta a profili giovani e italiani. Il suo ruolo, inoltre, non gli permetterebbe di trovare spazio nel 3-5-2. Ecco, perchè, il classe 89′ in un’intervista aveva dichiarato di voler restare. La volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva per l’esito della trattativa, a patto che venga soddisfatta anche alla volontà del Bayern Monaco, che aveva proposto lo scambio con Tolisso. Quella dell’Inter, invece, ha già prodotto come primo risultato la voglia di voler rinnovare il prestito.