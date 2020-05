Calciomercato Inter, arriva la prima offerta del Barcellona per Lautaro

Tweet on Twitter

Lautaro Martinez è da tempo al centro dei desideri del Barcellona: dopo una serie di approcci con l’entourage dell’attaccante argentino, i catalani hanno sferrato la prima offensiva.

Calcio mercato Inter, Barcellona pronto al colpo Lautaro

Le cifre sono già di quelle che fanno tremare le vene e i polsi. Sarà difficile per Marotta resistere a lungo e la distanza fra domanda e offerta già da adesso non sembra di quelle insormontabili. Non siamo sui valori della clausola rescissoria (111 milioni di euro), ma poco ci manca.

IN AGGIORNAMENTO