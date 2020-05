Calciomercato Inter, arriva la prima offerta del Barcellona per Lautaro

Lautaro Martinez è da tempo al centro dei desideri del Barcellona: dopo una serie di approcci con l’entourage dell’attaccante argentino, i catalani hanno sferrato la prima offensiva.

Calcio mercato Inter, Barcellona pronto al colpo Lautaro

Le cifre sono già di quelle che fanno tremare le vene e i polsi. Sarà difficile per Marotta resistere a lungo e la distanza fra domanda e offerta già da adesso non sembra di quelle insormontabili. Non siamo sui valori della clausola rescissoria (111 milioni di euro), ma poco ci manca. La posizione della dirigenza meneghina è chiara da tempo: si può trattare, ma a 2 condizioni. La prima è che il volume dell’affare resti quello: soldi “cash“+ contropartite “vere“, per arrivare comunque alla clausola. La seconda è che la parte “liquida”, sia almeno di 90 milioni di euro. Per questo l’offerta di cui parla Mundo Deportivo, di 80 milioni più il cartellino di uno a scelta tra Semedo, Firpo o Todibo, è state gentilmente rispedita al mittente.





Ultime mercato Inter, la volontà del bomber

Per il momento quindi, non se ne fa nulla. Ma non è detto che le cose non possano cambiare presto. Innanzitutto perché la distanza tra le parti, come ricordato, non sembra insormontabile. Ed in seconda battuta perché, stando ai media spagnoli, il desiderio di Lautaro è quello di giocare presto a Barcellona assieme a Messi e compagni.