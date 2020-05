Calciomercato Inter: niente Juve, Leonardo riscatta Icardi per il PSG

Calcio mercato Inter, Icardi resta a Parigi

Calcio mercato Inter Icardi PSG Juve ultime | Mauro Icardi, attaccante dell’Inter in prestito al Paris Saint-Germain, potrebbe restare a Parigi ancora a lungo. Negli ultimi mesi il PSG non sembrava intenzionato al riscatto del calciatore, ma ora qualcosa potrebbe cambiare. Fino agli ultimi mesi si pensava che Icardi potesse tornare quindi all’Inter per essere nuovamente ceduto (ormai fuori da ogni progetto della società). Su di lui Real Madrid e Juventus i club maggiormente interessati, ma su di lui ci sono anche il Napoli, il Manchester United e l’Atletico Madrid. I bianconeri quindi potrebbero essere beffati dal cambio di strategia del PSG che può riscattare Icardi per tenerlo o per cederlo in qualche maxi scambio nelle trattative della prossima sessione di calcio mercato.





Inter e Paris Saint-Germain hanno raggiunto l’accordo la scorsa estate per Mauro Icardi, il riscatto è fissato alla cifra di 70 milioni di euro. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, ora il PSG sembra deciso e il direttore sportivo Leonardo ha già avviato i contatti con l’Inter e con l’entourage del calciatore argentino. Il riscatto di Icardi dovrà essere esercito entro fine mese (il 31 maggio). I primi segnali tra le parti sembrano positivi e l’Inter spera che l’affare si concluderà per far entrare nelle casse 70 milioni che in questo periodo di crisi sembrano una grande cifra economica per poter affrontare il prossimo mercato.