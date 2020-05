Calciomercato Fiorentina, Paquetà lascia il Milan: Commisso ci prova

Calciomercato Fiorentina Paquetà Milan PSG Benfica | In attesa di capire che sarà dell’attuale stagione, i club già pensano alla prossima e si concentrano sulla rosa. Mercato in entrata e in uscita per diversi club come nel caso di Fiorentina e Milan. I rossoneri hanno messo tra i vari partenti il brasiliano Paqueta, il fantasista brasiliano arrivato nel gennaio 2019 per circa 35 milioni di euro dal Flamengo. Il calciatore ha deluso, ma è ancora molto giovane e ha mercato. Molti club, infatti, puntano su di lui tra questi c’è la Fiorentina di Rocco Commisso. Non sarà facile per i viola, dato che c’è la concorrenza di PSG e Benfica, destinazione molto gradita dal calciatore. La Fiorentina però dalla sua parte ha un progetto giovane e ambizioso. Tanti gli investimenti fatti da Commisso dal suo arrivo dalla scorsa estate. Il numero uno italo-americano punta all’Europa e i vertici di Serie A in pochissimi anni. Per questo Paquetà potrebbe accettare di restare in Serie A e spostarsi a Firenze. Pronto l’assalto per il calciatore in uscita dal Milan.





Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo in vendita Paqueta. Il calciatore con un contratto in scadenza nel 2023 potrebbe andar via per una cifra intorno ai 25-30 milioni. Disposti a pagare il Milan per il suo acquisto ci sono tre club, Benfica, PSG e la Fiorentina, che ora ha Paquetà come primo obiettivo, il brasiliano ha infatti superato nelle gerarchie di mercato Rodrigo De Paul. Già a gennaio i viola avevano provato il suo acquisto.