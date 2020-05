Calciomercato Fiorentina Kluivert Florenzi Roma | Il prossimo calciomercato potrebbe essere formato solo da scambi secchi tra i club che non dispongono di ingenti somme di liquidità come nelle stagioni scorse. Tra i club più attivi da questo punto di vista, in Serie A, ci sono Roma e Fiorentina che starebbero pensando ad uno scambio che riguarda addirittura cinque calciatori.

Calciomercato Fiorentina, maxiscambio con la Roma

Stando a quanto riferisce calciomercato.com, Roma e Fiorentina starebbero pensando di imbastire un maxiscambio che immischia addirittura cinque calciatori. La Fiorentina ha messo nel mirino soprattutto gli esterni della Roma: Florenzi, Spinazzola e Kluivert. L’ex capitano giallorosso, oggi al Valencia in prestito, non è nei piani del club e soprattutto in quelli di Paulo Fonseca. Così la Fiorentina pensa di riportarlo in Italia e di affidargli la fascia destra. Spinazzola è un altro obiettivo che non rientra al 100% nei piani della Roma, visto l’addio quasi certo a gennaio. Ma l’obiettivo numero uno è Justin Kluivert.

Roma: piacciono Biraghi e Pezzella

Lo scambio come si attuerebbe? Alla Roma piacciono Cristiano Biraghi e German Pezzella che, secondo il portale di calciomercato, potrebbero essere i nomi che Paulo Fonseca cerca per la prossima stagione. Lo scambio è alquanto complicato ma la volontà delle due squadre potrebbe essere decisiva.