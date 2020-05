Calciomercato Fiorentina, Chiesa vuole essere titolare: ha l’Europeo nel mirino

Calciomercato Fiorentina, rinnovo Chiesa ancora possibile: permanenza a Firenze un altro anno?

Calciomercato Fiorentina: cambia tutto per Chiesa? Il motivo è molto semplice di una possibile permanenza a Firenze. Il talento di Federico Chiesa è ormai esploso ed è destinato solo a continuare su questa scia, attraverso le ottime prestazioni che potrebbero continuare con una maglia diversa da quella viola. Però ecco, l’eventuale partenza, potrebbe metterlo in difficoltà qualora dovesse arrivare la chance in una big. Alla Juventus, all’Inter, o addirittura in Premier League, potrebbe trovare davanti a sé campioni pronti a mettersi d’intralcio nella sua importante crescita calcistica. E, con un Europeo da giocare nel 2021, potrebbe cambiare il destino di Chiesa per la stagione che verrà.

Ultime Fiorentina, Chiesa resta per arrivare all’Europeo: poi ognuno per la propria strada

Qual è il collegamento tra la Fiorentina e la Nazionale italiana di Roberto Mancini? Molto facile da intuire e riguarda proprio la titolarità che rischierebbe di non trovare, in caso di partenza imminente dalla Fiorentina, per compiere il passo definitivo verso una big. Sempre dalla Fiorentina, non molto tempo fa, è partito l’altro Federico, Bernardeschi, verso il club bianconero. E, ad oggi, lo stesso giocare si è ritrovato ai margini della Juventus. Un altro anno a Firenze, con un alto livello nelle proprie prestazioni, potrebbe garantirgli la sicurezza di finire ancora tra le gerarchie di Roberto Mancini. La soluzione per entrambe le parti, Fiorentina e lo stesso Chiesa, potrebbe essere legata al rinnovo: prolungamento del contratto e poi addio, al margine dell’Europeo che Federico Chiesa ha intenzione di non perdersi per nessuna ragione al mondo.