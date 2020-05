Bundesliga, 2 positivi a Borussia Moenchengladbach: ora sono guai

Germania, pessime notizie. In attesa del via libero definitivo alla ripresa dei tornei, in tutto il paese proseguono i test a tappeto tra le squadre dei primi due campionati.

Non mancano sorprese. E’ notizia di oggi, infatti, come siano saltati fuori nuovi casi di positività al coronavirus. Un membro dello staff dell’Aue Erzgebirge, squadra di 2. Bundesliga, la seconda divisione tedesca ha contratto il Covid-19. Lo ha annunciato il club tedesco specificando che calciatori, tecnici e collaboratori andranno subito in autoisolamento fino alla giornata di giovedì.





Anche due membri del Borussia Moenchengladbach sarebbero risultati positivi al test. Un bel problema in vista della riapertura perchè si tratterebbe di un calciatore e di un membro dello staff. Entrambi sono già in quarantena. La notizia è stata riportata da Rheinische Post.

Ultime Bundesliga: non è la prima positività

Sabato era già risultato positivo anche un calciatore della Dinamo Dresda, privo di sintomi e ora in quarantena domestica. Il club di serie B tedesca ha effettuato martedì altri test per constatare se ci siano anche altri casi.

Una sorta di quarantena lampo, dunque, certamente di molto inferiore ai 14 giorni per permettere alle società di tornare in campo. Se non dovessero emergere altri casi, l’isolamento continuerà solamente per il dipendente i questione, mentre la squadra potrà giocare.