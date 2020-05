Via alla Fase 2, code ai treni verso il Sud: attimi di confusione in stazione

Il 4 maggio è il giorno dell’inizio della Fase 2 in Italia, quella della convivenza con il coronavirus. Milioni di persone tornano al lavoro e presso il proprio domicilio: c’è stato qualche episodio di tensione ma la situazione è per il momento sotto controllo.

Fase 2, la situazione alla stazione di Milano

Dopo le parole d’avvertimento di Conte di ieri sera, comincia la Fase 2. Munite tutte di mascherine (guanti pochi) e autocertificazione, 192 persone hanno preso il primo treno questa mattina in direzione Napoli, trascorse le 7:00 da qualche minuto. Come riferisce Repubblica, la maggior parte dei passeggeri è diretta in Campania ed in Puglia, con questi ultimi costretti al cambio a Roma. Tra di loro, c’è anche il magistrato di Mani Pulite Camillo Davigo. I controlli sono avvenuti per tutti, in maniera distanziata, senza problemi.

L’arrivo del primo treno di Trenord, che porta i pendolari regionali, alla stazione di Porta Genova a Milano, ha creato invece qualche momento di allarme: si è creato infatti un assembramento naturale, come descritto dalle persone presenti, che ha portato all’ammassamento di troppi in spazi ristretti. A quel punto è scattata la protesta e gli addetti hanno aperto altri varchi.

Per quanto riguarda la metropolitana, sono state tre le chiusure di tornelli che si sono rese necessarie. A Gessate, Sesto e Affori sono stati bloccati gli ingressi alle banchine quando sugli schermi degli addetti al controllo il numero delle persone andava superando quello consentito dal protocollo.