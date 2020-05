UEFA Ceferin | Il calcio non ha ancora una data precisa per ricominciare ma inizia a farsi strada una piccola speranza per alcuni Paesi, come l’Italia, che registrano miglioramenti costanti. Il Presidente della UEFA, Aleksandar Ceferin, ha parlato proprio delle possibilità di rirpesa e della volontà di ricominciare.

UEFA, Ceferin: “Solo con il calcio la gente saprà di essere tornata alla normalità”

Ai microfoni del portale sloveno nova.rs, Aleksandar Ceferin ha fatto il punto della situazione circa la possibile ripresa dei campionati.

“Il calcio è fatto di energia positiva e, fino al ritorno del calcio, la gente non avrà la percezione che la situazione sia di nuovo normale. Questo sport è sopravissuto già a guerre e pandemie in passato e supererà anche questa. Presto riavremo il buon vecchio calcio“.

Ceferin: “La politica deciderà per la ripartenza del calcio”

Il Presidente della UEFA, poi, ha rimesso tutte le decisioni sulla possibile ripartenza del calcio alle scelte politiche e sanitarie.

“L’umanità sconfiggerà il coronavirus. Abbiamo visto quanto è sensibile e vulnerabile il nostro mondo se una tale situazione è riuscita a destabilizzarlo completamente. Calcio? Ci piacerebbe molto vedere il calcio in campo il prima possibile, ma dipende soprattutto dalle decisioni delle autorità. Con tutte le precauzioni mediche e a porte chiuse, le partite potrebbero tornare relativamente presto. Ma solo la politica può decidere”.