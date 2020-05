Serie C, il Catania nel caos: i calciatori si pagano gli alloggi da soli

Serie C, Catania sotto accusa: i calciatori allontanati dagli alloggi

Serie C – Catania | La situazione legata all’epidemia del Coronavirus si sta riflettendo anche nel mondo del calcio. La crisi della Serie A, per quel che concerne lo sport calcistico, è solo la punta dell’iceberg. Sì, perché per i campionati minori, la situazione è davvero drammatica, con i club che non riescono più ad autofinanziarsi. E’ il caso del Catania, club storico italiano, che si vede costretto a non poter pagare gli alloggi ai calciatori, che hanno dovuto abbandonare le strutture al centro sportivo. Svuotano gli armadietti, ma la situazione si è maggiormente infittita: a causa dell’emergenza, non potranno neanche fare rientro nelle loro abitazioni.

Serie C, Catania: la dura lettera dei calciatori

I calciatori del Catania, attraverso una lettera ben precisa, hanno reso note le condizioni nelle quali sono costretti ad andare avanti, in questo momento di totale emergenza. Questo è quanto riportato dai colleghi de ‘Lasicilia.it’: “La Società – Calcio Catania, ndr – ha omesso di pagare le retribuzioni di gennaio e febbraio agli scriventi, pur imponendo, anche per i successivi mesi di marzo e aprile, la nostra permanenza in sede. Alcuni di noi, poi, che risiedevano presso il centro sportivo Torre del Grifo – Village, improvvisamente, in data 22 aprile 2020 sono stati costretti dalla Società a lasciare la struttura e, nell’impossibilità normativa di far ritorno presso le proprie residenze, hanno dovuto cercare una soluzione abitativa alternativa, con ulteriore aggravio economico e in assenza di pagamento delle retribuzioni dovute”.

Un’accusa dura alla propria società da parte dei calciatori. Il caos è totale, in Serie C e nei campionati minori, rischia di scoppiare una vera e propria bomba.