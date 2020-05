Serie A, il Corriere dello Sport contro Spadafora

Ripresa Serie A Spadafora Corriere dello Sport | Il messaggio choc di ieri del del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha creato malumore nel mondo del calcio. Il ministro ha frenato per la ripresa degli allenamenti e anche per la ripresa Serie A. Ad oggi i suoi primi pensieri sono le palestre sportive e le piscine. Queste alcune delle sue dichiarazioni di ieri: “La ripresa degli allenamenti e del campionato? Non se ne parla proprio. Scusate, ma ora devo pensare a come riaprire piscine e palestre. Io sono il ministro dello Sport e non il ministro del calcio”. Un vero e proprio muro per il mondo del pallone, intanto, arrivano accuse pesanti da parte del Corriere dello Sport.

Serie A, quale futuro?

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha attaccato direttamente sull’edizione odierna del proprio giornale il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora. Parole pesanti in e di risposta a quelle del Ministro usate nella giornata di ieri. Zazzaroni ha rivelato sul Corriere che Spadafora continua a ripetere in giro in modo fiero che tra domani o dopodomani il Governo chiuderà il calcio con un DPCM. In più aggiunge che ci sono due presidenti in particolare felici di tutto questo e raccontano con orgoglio ai loro colleghi la situazione. Secondo Zazzaroni si stratta degli stessi presidenti che stanno facendo rimediare figuracce a Spadafora con queste continue dichiarazioni fuori luogo.