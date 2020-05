Oroscopo di domani 5 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Settimana che inizia con il piglio di affrontare i problemi: sia in ambito personale che lavorativo. Non aspettate troppo, è meglio affrontarli subito per risolverli al più presto. Se sei single potresti vivere anche delle belle emozioni. Le coppie hanno superato il momento complicato e ora possono progettare.

Toro. Dal punto di vista lavorativo non è il miglior momento dell’anno: le cose miglioreranno solo tra qualche settomana. Non bisogna isolarsi, anche se il periodo che stiamo vivendo è difficile. Attenzione a non avere troppe persone per la testa perché vivere due relazioni non è raccomandabile.

Gemelli. La giornata di domani sarà particolarmente positiva. Se siete pronti a mettervi in gioco sarà un momento positivo anche per i nuovi sentimenti o per il recupero di quelli vecchi. Ci sono cambiamenti anche dal punto di vista professionale: valutate bene prima di accettare.

Cancro. Giornata positiva grazie all’intercessione della Luna nel vostro segno. Ma bisogna saper cogliere i segni del cambiamento e portarli avanti nel lungo periodo per avere la possibilità di portarli sempre più in alto.

Leone. Giornata sottotono sotto tutti i punti di vista. In ambito lavorativo sei un po’ scoraggiato, ma non devi mollare proprio adesso. Le preoccupazoni lavorative non lasciano spazio all’amore. Fate attenzione alle discussioni, cercate di mantenere la calma e di non esagerare

Vergine. Anche per i nati nel segno della Vergine è iniziata una settimana decisamente complicata, soprattutto dal punto di vista dell’amore. C’è un po’ di insoddisfazione ed anche di noia, probbabilmente anche dovuta al periodo che stiamo vivendo ormai da due mesi. Nelle coppie ci sono stati problemi che potrebbero ripresentarsi e quindi si avverte un senso di lontananza dal partner.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. In ambito lavorativo l’influsso di Marte e Mercurio potrebbe dare una grossa mano a recuperare. Dal punto di vista dell’amore siete pronti e disponibili a donare il vostro cuore. Chi vive una storia non ancora definita adesso vorrebbe fare progetti più concreti ed anche ufficializzarla.

Scorpione. C’è la Luna a darvi una mano nella giornata di domani, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Anche sul lavoro ci saranno buone occasioni per vincere una sfida. In generale è iniziata una settimana particolarmente positiva.

Sagittario. Al contrario dello Scorpione, la settimana non è iniziata nel migliore dei modi ma pian piano potrebbe andare sempre meglio. Discorso che vale nell’amore, nell’amicizia e nel lavoro.

Capricorno. La distanza dal partner potrebbe aver creato qualche momento di tristezza e di disagio, ma adesso si recupera. Non vi siete dedicati troppo all’amore soprattutto per problemi lavorativi: da questo punto di vista possono esserci dei rallentamenti

Acquario. Giornata un po’ difficile in ambito lavorativo, conviene pazientare un paio di giorni e non fare richieste nell’immediato perché la risposta potrebbe essere negativa. Occhio alle finanze in questo periodo particolarmente difficile.

Pesci. Sul lavoro potrebbero esserci spunti particolarmente interessanti da domani in poi. Inizia quindi una fase di recupero a livello professionale, finalmente c’è qualche buona notizia. La Luna non è più contraria e questo vi porta un periodo di felicità.