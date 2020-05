Oroscopo di oggi 4 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto interessante per te, potrebbe esserci qualche bella notizia e una svolta importante sul lavoro. I tuoi progetti cominciano a prendere forma, ti senti realizzato ed apprezzato. In ambito sentimentale stai aspettando il momento giusto per dichiararti, serve pazienza.

Toro. Cerca di tirare fuori il meglio di te in questo periodo, dovrai far colpo in amore. Non sai se esprimere le tue emozioni o aspettare. Sul lavoro situazione abbastanza favorevole, soddisfazioni in arrivo.

Gemelli. In amore prosegue la fase di perplessità e questo può accadere per vari motivi: può essere che nelle storie nuove sei troppo ansioso, oppure è evidente che stai avendo a che fare con una persona che ti nasconde qualcosa.

Cancro. Meglio dire quello che pensi e non rimandare le discussioni. Ci sono ancora conflitti questo lunedì che potrebbero riemergere, meglio tenere tutto sotto controllo.

Leone. Sei molto turbato a livello sentimentale. Alcune coppie hanno bisogno di relax. I dubbi restano, attenzione per le questioni di carattere pratico. Giove aiuta un buon recupero.

Vergine. Chi è abituato a stare molto tempo fuori casa e quindi a non vedere sempre il partner, potrebbe avere qualche difficoltà in questi giorni di chiusura forzata.

Oroscopo Paolo Fox 4 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Occhio soprattutto all’amore, con qualche nuovo incontro alle porte. Questa settimana potrebbe segnare un punto di svolta per te, non sprecarla.

Scorpione. E’ un momento abbastanza complicato per te, tutto sembra andarti storto, e rischi di esplodere. Per evitare tutto questo, cerca di mantenere la calma e non lasciarti trasportare dalle brutte emozioni.

Sagittario. Buon periodo per te, ti senti parecchio energico e con tanta voglia di fare. Cerca di mettere in pratica le tue doti per avere grandi soddisfazioni sul lavoro.

Capricorno. Hai bisogno di aiuto, lasciati aiutare dalle persone che ami. I sentimenti e tutto quello che riguarda l’amore, possono essere d’aiuto in questo difficile e complesso momento. Cerca la felicità nel tuo partner e nelle persone alle quali vuoi bene.

Acquario. E’ un momento difficile dal quale però potete trovare spunti. Magari potete anche rinunciare a qualcosa che non ti interessa più e cambiare vita, soprattutto se famiglia e amori non seguono il vostro passo.

Pesci. Ti senti da giorni fuori gioco e nervoso, è sotto gli occhi di tutti ma non te ne rendi conto. Sei stato estremamente frettoloso nei legami e nelle relazioni interpersonali. Quando si è stanchi si rischia di fare qualcosa di sbagliato.