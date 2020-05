Notizie Sassuolo, Carnevali: “Bonaccini ha usato buonsenso”

Ultime Sassuolo | Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

Le parole di Carnevali

“Oggi la possibilità che alcune squadre possano riprendere è una grande gioia. Ho visto stamattina con che spirito i ragazzi sono tornati per questo giorno, c’era una grande emozione. Dobbiamo dare atto al nostro governatore, il presidente Bonaccini, di aver fatto una cosa di buonsenso. Ora tocca al Consiglio Federale portare avanti il discorso per poter iniziare il finale di campionato”.

Il dirigente del club neroverde ha poi parlato della possibile ripresa e dell’idea del club:

“C’è sempre stata grande confusione e non si riesce a capire cosa si fa e cosa no. Non c’è nessuno che ci da un’indicazione precisa. Bisogna distinguere tra industria sportiva e sport. Oggi c’è grande preoccupazione perchè il calcio è un’industria, tra le più grandi del paese. È normale cercare di fare di tutto per ricominciare, è come una fabbrica. Se smette di produrre, fallisce. Qui si parla di giocare a calcio ma c’è preoccupazione per come andare avanti.