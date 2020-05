Notizie Napoli, De Laurentiis cerca tamponi gratis

Il Napoli è stato molto chiaro: servono i tamponi per tutta la squadra prima di ricominciare. Quello che non era chiaro è come De Laurentiis li volesse ottenere: la notizia di Repubblica di questa mattina ha lasciato tutti sorpresi.

Ultime Napoli, servono 7.000 € per i tamponi

La società azzurra ha in mente di effettuare sui propri tesserati, quindi non soltanto sui giocatori, una serie di test per verificare la positività o meno al covid-19. Un onere non imposto, nel senso che nella circolare del Viminale che ha permesso gli allenamenti alle squadre, non ha reso tale pratica obbligatoria prima di poter rivedersi nel centro sportivo. Per tranquillità il Napoli ha deciso comunque di effettuarli a tutti e, stando a Repubblica, cerca anche di “finanziarli” attraverso la pubblicità. Il mandato è stato dato dal presidente al capo del marketing, Alessandro Formisano, che dovrà cercare a questo punto chi vorrà farsi carico della spesa. Costano 51€ ciascuno, per un totale di 7.000 € a settimana.

Napoli news, si torna in campo

Espletata la fase tamponi, tempo di conoscere i risultati, e si tornerà in campo. Per quanto riguarda la Campania, De Luca ha permesso alle squadre di allenarsi presso le proprie strutture in sedute individuali. Come gli azzurri, anche Inter, Milan, Lazio e Roma: più distante dal ritorno al lavoro invece, la Juventus.