Notizie Juventus, il ds del River: “Higuain fuori portata”

Ultime Juventus | Il destino di Gonzalo Higuain non sarà al River. Come riportato negli ultimi giorni l’attaccante potrebbe rimanere in patria dopo l’emergenza ed accasarsi in un club locale. Un po’ come successo con Carlos Tevez.

Tuttavia Enzo Francescoli, direttore sportivo del River Plate, ha negato questa possibilità intervistato dal quotidiano argentino Olé. Difficile che possano tornare calciatori del calibro di Gonzalo Higuain e Radamel Falcao:

“Tutti sono liberi di fantasticare, ma la realtà è che con Higuaín, Falcao o qualsiasi altro giocatore attualmente in Europa, è sempre più difficile considerare la possibilità economiche del nostro club.

Il problema per un ritorno è dato delle enormi distanze economiche tra il nostro e il loro calcio. Ma il giocatore può fare molto per tornare. Il club – prosegue – farà tutto il possibile ma ci sono cose che ci sfuggono di mano. Per far si che l’operazione vada in porto molto deve dipendere dal giocatore.”

Ultime Juve, Higuain cosa farà

Parole chiare che arriveranno di sicuro alle orecchie del Pipita. Per tornare in patria, nel club che lo ha lanciato, Higuain dovrebbe rinunciare a gran parte dello stipendio che percepirebbe a Torino, ovvero oltre 7 milioni di euro a stagione netti.