Notizie Juventus, Dybala: “Il calcio mi manca tanto, ho bisogno di giocare”

Ultime Juve | Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha parlato ai canali Adidas, di cui è testimone, raccontando la sua esperienza con il coronavirus:

Le parole di Dybala

“Non pensavo che il calcio mi potesse mancare così tanto, giocare e fare allenamenti. Ho bisogno di tornare in campo evedere i miei compagni e amici e toccare il pallone. A casa gioco, ma non è la stessa cosa. Ho bisogno di mettere di nuovo le scarpe e segnare. Come dico sempre, quando hai una passione, fai di tutto per lei. Non sappiamo ancora esattamente quando torneremo a giocare.

In questo momento non siamo di certo in vacanza, dove sai già per quanto tempo resterai fermo e sai che l’unico lavoro è rilassarsi e mantenere un po’ la forma. Mi alleno a casa da quando mi hanno detto che potevo farlo. Non sappiamo quando ricominceranno gli allenamenti e io nel frattempo sto cercando di tenermi in forma. L’isolamento mi ha fatto capire diverse cose. Ad esempio ho trovato una passione nello yoga e ho capito che mi aiuta moltissimo”.

Come faccio il ritiro pre partata?

“Prima della gara, quando ci cambiamo e ci prepariamo negli spogliatoi, noi sudamericani mettiamo musica reaggeton, funk, musica brasiliana. Douglas Costa e io siamo gli incaricati della musica. Noi compagni di squadra andiamo molto d’accordo.