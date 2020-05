Notizie Inter, senti Werner: “Sto bene, le cose possono cambiare”

Ultime Inter | Timo Werner, attaccante del Lipisa e grande obiettivo di mercato di Inter e Juventus, ha parlato della sua quarantena e di come la situazione in Germania stia tornando alla normalità ad un magazine tedesco:

Ultime Inter, le parole di Werner

“Sto bene io e stanno bene le persone intorno a me. Ognuno deve tirare fuori meglio da questa situazione.

Sono stati giorni strani, ma stiamo lentamente tornando alla normalità e speriamo che torni presto anche il calcio. Inizialmente poteva sembrare una cosa buona avere delle vacanze in più, ma poi i preparatori ci hanno mandato una tabella di marcia e mi sono dato da fare. Ci hanno permesso velocemente di tornare ad allenarci in piccoli gruppi ed è stato molto meglio che correre e basta.

Mi sono allenato dal balcone. Ho spazio, ma non per tirare in porta in giardino o cose del genere.

In questo periodo ho dormito molto perché andavo a dormire tardi. C’è stato un grosso cambiamento e non avevo molto da fare. Di giorno ero più stanco e pigro, ma la sera ero più sveglio, quindi mi addormentavo tardi. Ora abbiamo ripreso ad allenarci regolarmente al mattino, stiamo riprendendo il ritmo.