Notizie Atalanta, Sartori: “Riprendiamo Pessina, mercato poco oneroso”

Ultime Atalanta | Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a L’Arena:

“Ripartire? Vediamo quando, importante lo facciano anche le varie industrie. Non siamo ancora fuori dal ciclone, ma guardiamo oltre. Parliamo di calcio”.

Il dirigente ha parlato anche del futuro del giovane Pessina, attualmente in prestito al Verona:

“Lo dico sinceramente: è prematuro parlarne. Devo prima di tutto dare merito al Verona per il lavoro fatto sul suo talento. Pessina sta attirando l’interesse di più società ma di soluzioni ce ne sono tante. Per noi deve rientrare, magari per avere un ruolo importante.

Tuttavia potremmo anche pensare di rinnovare il prestito perché lui rimanga visto che a Verona si sta trovando bene ed il club vuole tenerlo”.

Ultime Atalanta, che mercato sarà

Sartori sul mercato a su Juric:

“È probabile che non ci saranno i movimenti onerosi degli ultimi tre o quattro anni. Nelle ultime estati avevamo visto tanti colpi importanti, ma ora il calciomercato rischia di essere stoppato. S’era vissuto un momento di stasi, poi era ripartito bene. Il Covid-19 ha dato una botta incredibile al nostro calcio, le cui conseguenze potrebbero durare un paio di stagioni.

Jurci? Mi piace seguire gli allenatori da vicino. Studiandone anche il lavoro dal vivo. È stato anche nostro ospite a Zingonia perché molto amico di Gasperini ma personalmente non lo conosco”.