News Juventus, Cristiano Ronaldo torna in Italia: atterrato a Caselle

News Juventus – Cristiano Ronaldo | Riecco CR7 in Italia. Ci piacerebbe vedere i calciatori della nostra amata Serie A scendere dai propri aerei per affrontare i club del nostro campionato o addirittura in Champions League. Ma niente di tutto questo sarà ancora possibile. Al momento, il racconto riguarda il ritorno del campione portoghese che fa rientro a Torino dopo quasi due mesi lontano dall’Italia. Precisamente il 9 marzo, subito dopo la sfida vinta contro l’Inter, aveva lasciato il nostro Paese per arrivare prima a Madrid e poi per raggiungere Madeira, luogo dove risiede tutta la sua famiglia. Nel corso della serata dunque, è arrivato il ritorno a Torino. All’aeroporto di Caselle è atterrato il suo jet privato, precisamente alle 22 e 22 della serata. Con lui, fanno ritorno in Italia la famiglia e la bellissima Georgina, coppia accompagnata da due baby-sitter.

Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo ora affronterà la quarantena italiana

Come rivelano i colleghi di Sportmediaset, è appena sbarcato in Italia, Cristiano Ronaldo. Il calciatore numero 7 dei bianconeri è è consapevole che dovrà nuovamente affrontare una ‘quarantena italiana’, dopo la permanenza in Portogallo. Il campione della Juventus sarà in isolamento obbligatorio e sarà così per i prossimi 14 giorni. Dunque, è ipotizzabile che è tutto studiato ad hoc dalla società piemontese per riprendere gli allenamenti poi al 18 di maggio, momento in cui la Juventus vorrà farsi trovare pronta in vista della ripresa.