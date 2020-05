Mercato Inter, Handanovic c’è: record e rinnovo

L’Inter sta lavorando su molti tavoli per quanto riguarda il prossimo calciomercato, ma c’è una certezza: Samir Handanovic deve rinnovare.

Calcio mercato Inter, avanti col rinnovo di Handanovic

Il portiere è stato per anni una delle poche sicurezze dal punto di vista tecnico, e la dirigenza ha intenzione di far sì che possa essere ancora così a lungo. Come riferisce il Corriere dello Sport infatti, verrà fatto di tutto per ottenere la sua firma. Non che lo sloveno stia mostrando delle titubanze, anzi in teoria sarebbero i nerazzurri a dover avere dei dubbi nel proporre un nuovo contratto ad calciatore classe ’84, ma i dubbi sul suo rendimento non sono mai esistiti. Il suo rinnovo è in cima alla lista delle cose da fare: tra 6 mesi diventerebbe libero di accasarsi con chi vorrà. La sua fedeltà all’Inter non è in discussione, ma nel calcio non si sa mai.

Ultime Inter, ci sono dei record da battere

Potrebbe avere un ruolo fondamentale, secondo il Corsport, anche la sua voglia di record: quello di partite con porta inviolata di Buffon è ad un passo (solo una lunghezza), quello dei rigori parati in carriera di Pagliuca pure (31, ne manca solo 1). C’è il record di presenze di Zenga poi che fa ben sperare: l’Uomo Ragno ha raggiunto 328 gettoni con la maglia nerazzurra, contro i 279 dello sloveno. Anche il primo ha cominciato a vincere con l’Inter relativamente tardi ed è questo ciò che forse spinge più di tutto Handanovic a rinnovare. Ovviamente la ricerca di un sostituto, per il futuro, non si ferma…