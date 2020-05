Inter Juve 2018, la partita dello scudetto perso in albergo finisce in procura

Inter Juve 2018 fallo Pjanic Rafinha Orsato Var ultime | Inter Juve 2018, la partita dello ‘Scudetto perso in albergo’. Sono passati due anni da quella dichiarazioni di Sarri, che era allenatore del Napoli e in lotta con la Juventus. Gli azzurri aveva appena battuto i bianconeri in trasferta ed erano ad un passo dal sorpasso. Poi Inter Juve, dove la Juve vince 2-3 nei minuti finali. Quella partita però è ricordata per il mancato rosso di Pjanic (già ammonito) per un intervento folle su Rafinha sotto gli occhi dell’arbitro Orsato. L’Inter era avanti 2-1 e il Napoli avrebbe giocato il giorno successivo a Firenze per il sorpasso, poi però cambia tutto. Mancata espulsione a Pjanic per doppio giallo, ribaltone Juve (da sotto 2-1 a 2-3) ed espulsione a Vecino. Il giorno successivo il Napoli venne battuto a Firenze per 3-0. Intanto, l’ex capo procura FIGC Pecoraro in questi giorni ha accusato il sistema dicendo che le registrazioni audio tra il Var e Orsato siano scomparsi.

Il Corriere dello Sport ritorna sui fatti accaduti nel 2018 tra Inter e Juve. Intanto, i fatti di quella partita, saranno consegnati in un esposto nei prossimi giorni alla Procura di Milano e Roma. Si indagherà per capire si ci siano state delle possibili manomissioni nei file delle registrazioni tra la sala VAR di San Siro con Paolo Valeri e l’assistente Giallatini con l’arbitro Daniele Orsato che era a dirigere il match. Tutto è ancora da capire e sistemare, ma in molti pensano che qualcosa di strano ci sia.