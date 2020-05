De Luca da Fazio: “Sei un ‘fratacchione’.” La difesa ai meridionali

De Luca da Fazio: il governatore della Campania chiama ‘fratacchione’ il conduttore, ospite a ‘Che Tempo Che Fa’

De Luca – Fazio | E’ stato ospite a Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio e come sempre in videoconferenza, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Sono diversi i temi delle discussioni venuti fuori nel corso della serata in onda su Rai Due, con al centro ovviamente l’epidemia legata al Coronavirus. L’emergenza ha messo al tappeto l’Italia nel corso di questi ultimi due mesi, ma ecco, uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, comincia a vedersi. Da domani, 4 maggio, l’Italia entrerà nella fase due ed è proprio di questo che parla il presidente della regione Campania, De Luca: “La mobilità fra le regioni continua a non essere consentita, nonostante qualcuno al governo abbia ritenuto leopardiano il tutto”.

Poi la battuta è tutta per il conduttore, Fabio Fazio, da parte dello stesso De Luca che lo definisce ‘fratacchione’: “Io sono sicuro che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti in giro per l’Italia“.

Le parole del governatore De Luca: “Meridionali inferiori? Non lo siamo a nessuno”

Ha continuato a parlare dell’emergenza e del gran lavoro che la regione Campania è riuscita a fare per stanare il momento di crisi totale che sta vivendo l’intera Italia. De Luca è rigido e continua la sua battaglia sulla sicurezza per i cittadini: “In Campania abbiamo già dato il via alla fase due, non possiamo consentire un ritorno di contagio nella nostra Regione”. La stilettata a Feltri, non si fa attendere: “Ho sentito parlare di meridionali inferiori, intollerabili certe parole… Chi può permettersi di definirci inferiori? Noi non lo siamo a nessuno”.