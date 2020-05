Coronavirus, vaccino: pessima notizia dallo Spallanzani

Vaccino, pessima notizia dallo Spallanzani. Mentre la comunità scientifica e non solo si interroga sulla validità ed efficacia di un possibile vaccino contro il coronaviurs, l’ospedale romano diffonde un comunicato che non fa sperare.

Il vaccino, infatti, è visto da molti come il potenziale rimedio per uscire dalla Pamdemia.

Le parole di Marta Francia

Ma c’è di più: l’Istituto Spallanzani di Roma, punto di riferimento ed eccellenza della comunità scientifica per le malattie Infettive, nonostante i primi risultati incoraggianti ha dichiarato di non essere in linea con la comunità.

Queste le parole di Marta Francia: “Sulla base dei dati sinora disponibili, per quanto a propria conoscenza, ritiene che non sia possibile giungere a conclusioni di qualunque natura sull’efficacia del potenziale candidato vaccinale”.

La risposta arriva dopo le affermazioni del fondatore di Takis, un’azienda biotech che aveva citato proprio lo Spallanzani in merito allo sviluppo di un siero che avrebbe potuto proteggere l’uomo dal coronavirus.

Come spiegato, “l’Istituto ha partecipato a una proposta di ricerca presentata da Takis all’interno di un bando ‘urgente’ della UE, che non è stata finanziata. Sono state effettuate prove preliminari e parziali sulla risposta in termini di anticorpi neutralizzanti in topi. I risultati di queste prove, tuttora in corso di valutazione, c’è stata una risposta”.

Ma non è finita perchè continua la Francia: